Sangiovanni vola a Barcellona con la fidanzata Giulia

Giovani, innamorati e nel pieno del loro successo. Sangiovanni e Giulia Stabile subito dopo le feste di Natale sono volati in Spagna, a Barcellona, per chiudere al meglio questo anno che ha regalato loro successo e amore.

Da allievi del talent show Amici a giovani emergenti nella musica e nel ballo dove entrambi sono seguitissimi.

Nonostante la giovane età hanno dato vita ad una serie di progetti che hanno regalato loro fama e successo. Per Sangiovanni, dopo i vari dischi d'oro, di platino con i brani "Lady", "Tutta la notte", "Hype", "Malibu" e "Raggi gamma" e il feat con la collega Madame, si sono aperte le porte di Sanremo mentre per la ballerina italo spagnola si sono aperte le porte del mondo dello spettacolo prima con "Tu si que Vales" e poi come ballerina professionista nel talent che l'ha lanciata: "Amici".