"Salviamo il bosco Lanerossi"": la petizione online supera le 600 firme

Oltre 400 firme in poche ore per salvare il bosco Lanerossi dal progetto Tav Verona - Padova che distruggerebbe l’area verde di circa 60mila metri quadri. E’ la petizione lanciata dal comitato dei cittadini del Quartiere Ferrovieri di Vicenza sulla piattaforma online Change.org. “Stando al progetto di RFI e Iricav Due - General Contractor a cui è affidata la progettazione e la realizzazione della nuova linea ferroviaria ad alta velocità Verona-Padova - si legge nel testo della petizione - la zona interessata dal cantiere industriale sarà proprio quella boschiva, dove si prevede di creare un’enorme spianata di terra battuta e cemento di 11.320 mq e di lasciare solo 50 mq di area verde”.

Per il Comitato che ha lanciato la petizione, il bosco Lanerossi rappresenta un “polmone verde patrimonio di tutta la città, che non sarà possibile ripristinare una volta abbattuto”. Nell’area verde, infatti, ci sono “tassi, caprioli, numerosi uccelli e insetti di ogni genere e tipo, oltre ad alberi secolari maestosi e almeno 75 specie vegetali di una cinquantina di famiglie diverse”. “Le compensazioni promesse nelle relazioni tecniche del progetto non sono all'altezza del valore ambientale del bosco - spiegano i firmatari della petizione - la complessità dell'ecosistema esistente non è compensabile con nuove piantumazioni artificiali”. Per questo chiedono di firmare affinché “il bosco venga salvato salvaguardando la biodiversità esistente. Non è accettabile che una ricchezza naturale simile venga abbattuta per fare spazio ad un cantiere industriale che, per definizione, è un'opera temporanea”.

Il Bosco Lanerossi

Il Bosco Lanerossi nasce nell'area che costituiva il parco dell’ex Pettinatura Lanerossi, chiusa dal 1994 e ormai abbandonata, ampia circa 60 mila metri quadrati. Nell’ultimo trentennio, grazie all’abbandono del luogo, la natura ha preso il sopravvento sull’area, che è ora un bosco selvaggio in cui la biodiversità ha prosperato. Tra i vari esemplari animali sono presenti tassi, caprioli, numerosi uccelli e insetti di ogni genere e tipo, cui fanno da habitat alberi secolari maestosi e almeno 75 specie vegetali di una cinquantina di famiglie diverse. In particolare è presente un Liquidambar styraciflua secolare della circonferenza di 4,20 m e un'altezza stimata di 18/20 m per cui è stato iniziato l'iter per il riconoscimento come albero monumentale.



