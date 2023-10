Incidente durante i lavori per la posa della fibra: rotta una condotta dell'acquedotto

Nella tarda mattinata di oggi, 3 ottobre, nell’ambito di alcuni interventi in corso a Malo per la posa della rete di fibra ottica da parte di una ditta esterna è stata intercettata e danneggiata una condotta dell’acquedotto che serve in particolare le frazioni maladensi di San Tomio e Vallugana.

Avvertiti subito dell’accaduto, gli uomini del pronto intervento di Viacqua si sono recati sul posto per chiudere l’alimentazione della condotta e procedere alle operazioni di scavo e riparazione.

L’attività in corso in regime d’urgenza, è stata completata nel pomeriggio.