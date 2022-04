Viale del Sole, lunedì 25 aprile chiuso al transito in prossimità della rotatoria dell'Albera

Per consentire l’esecuzione di un intervento alla rete del gas a cura di V-Reti, lunedì 25 aprile sarà chiuso al traffico il tratto di viale del Sole tra la rotatoria dell'Albera e via Colombo, in direzione zona industriale/autostrada. Il traffico veicolare sarà deviato su via Pecori Giraldi, via Brigata Granatieri di Sardegna, riprendendo la normale direzione su viale del Sole. La corsia dalla zona industriale/autostrada verso la rotatoria dell'Albera rimarrà percorribile. La chiusura sarà attuata in un giorno festivo per limitare i disagi alla circolazione.

In occasione dei lavori di manutenzione dei binari fra Cavazzale e Vicenza, sulla linea Vicenza – Schio, dalle 22 di mercoledì 27 aprile alle 5 di giovedì 28 sarà chiuso al transito il passaggio a livello di Anconetta. Il cantiere è a cura di Rfi, Rete Ferroviaria Italiana. Saranno attuate deviazioni del traffico su strada di Ospedaletto e strada di Bertesina. La chiusura avverrà in orario notturno per limitare i disagi alla circolazione. In caso di maltempo l’intervento sarà posticipato alla notte tra il 28 e il 29 aprile.

Informazioni sulla situazione viabilistica in città sono disponibili sul portale Luceverde Vicenza, il servizio di infomobilità promosso da Automobile Club d'Italia (Aci) e Comune di Vicenza.