Nonna Rosa arriva a quota 104: festeggiamenti all'Ipab

Grande festa mercoledì mattina all’Ipab S. Antonio Chiampo e Alta Valle per i 104 anni di Rosa Groppo, ospite della struttura da nove anni.

Attorniata dalla sorella e da numerosi nipoti, la signora Rosa è stata festeggiata dagli altri ospiti, dal presidente dell’Ipab Alessandro Tonin, dal personale e dal sindaco di Chiampo Filippo Negro. Presente anche il parroco dell’Unità pastorale di Chiampo, Nogarole e Alvese, don Lorenzo Zaupa, che ha donato a Rosa un rosario benedetto da papa Francesco.

“È stato veramente un momento di gioia per tutta la struttura – afferma il presidente Tonin – Rosa ha ancora una serenità invidiabile e, per questo, è un esempio per tutti”.