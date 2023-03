Romeo e Giulietta cercansi: candidature entro fine marzo

C'è tempo sino alla mezzanotte di venerdì 31 marzo per presentare la propria cadidutura all’associazione storico culturale Giulietta e Romeo APS. Insieme all’assessorato alle Manifestazioni del Comune di Montecchio Maggiore, l'associaione sta cercando i nuovi volti per la 22° edizione di “Montecchio Medievale – La Faida”.

Saranno eletti ufficialmente il Primo Maggio al Castello di Romeo e rappresenteranno la Città di Montecchio Maggiore in occasione di appuntamenti di promozione turistica e culturale fino al 2024.

«Non è un concorso di bellezza, ma la ricerca di colei e di colui che, con naturalezza, possano richiamare il ricordo dei due giovani amanti: una Giulietta impulsiva, intelligente e saggia e un Romeo sensibile, ben educato e innamorato», recita il bando consultabile nel sito web dell’associazione.

Requisiti

La valutazione dei candidati, che devono avere una età compresa tra i 15 e i 25 anni, seguirà come sempre i canoni di riferimento del XV secolo, non sono dunque ammessi piercing, tatuaggi visibili, e la colorazione dei capelli deve avere tonalità naturali. Per i candidati minorenni l’iscrizione dovrà essere firmata dai genitori o da chi ne fa le veci.