Fuori "Irrangiungibile" l'ultimo singolo dei Rogue Charlie

I Rogue Charlie presentano "Irragiungibile". La giovane band vicentina, che in estate aveva aperto il concerto bassanese di Elisa, ha lanciato un nuovo singolo dal 14 gennaio disponibile su tutte le piattaforme.

"Vivo e passionale, intriso di influenze pop-rock", così la band descrive "Irragiungibile", brano che di fatto apre questo nuovo anno raccontando il senso di inadeguatezza di chi si sente indegno di essere amato. Registrato e prodotto da Cristopher Bacco di Studio 2 con la collaborazione di Gianluca Ballarin, "Irragiungibile" parla di chi "si sente un passo indietro, affannato, instabile. Ha nel petto questo affetto che viene subito soffocato dall'ansia di non essere abbastanza, in una eterna ricerca di una risposta alla domanda: "Perché continui a stare con me?" Com'è possibile riuscire ad amare, e riuscire a lasciarsi amare da qualcuno, quando tutto quello a cui si pensa è di non esserne degni?"

Ivideoclip di "Irraggiungibile" è stato girato "a Villa Sagredo di Vigonovo con la regia - fa sapere il cantante Cenzi - di Christopher Bacco".

La band

La band lavora insieme dal 2018 ed è oggi costituita da Alessandro Cenzi alla voce, da Lorenzo Colombo alle chitarre, da Lara Santagiuliana alle tastiere, da Federico Diddoro al basso e da Nicolò Bevilacqua alla batteria, di Max Gelsi al basso e di Andrea Fontana alla batteria e alle percussioni.

Coronation

I Rogue Charlie avevano debuttato nel 2020 con l'album "Coronation", cinque tracce in cui la band si era cimentata su un terreno indie rock con contaminazioni alternative rock e pop.