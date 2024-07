Roberto Baggio in lacrime, l'abbraccio dei 12mila del Piola

L'ingresso allo stadio Piola di Novara, l'abbraccio con gli ex Andriy Ševčenko, Javier Zanetti e Diego Milito, quella di domenica è stata sicuramente una giornata memorabile per Roberto Baggio, alla prima uscita pubblica dopo la violenta rapina in villa subita qualche settimana fa. Ospite dell'evento "Operazione nostalgia", che porta sui campi da calcio i grandi ex giocatori nazionali e internazionali, il Divin codino è entrato in campo con una vera ovazione da parte dei presenti.

L'ex pallone d'oro si è commosso, facendo il giro di tutto il campo. Al suo fianco lo storico manager Vittorio Petrone e il figlio Leonardo, che è poi entrato in campo per qualche minuto nella partita tra vecchie glorie.

"Vedere giocare mio figlio per qualche momento - ha dichiarato Baggio attraverso i suoi canali social - mi ha riportato indietro nel tempo ed emozionato profondamente: il calcio deve essere emozione, il calcio può essere nostalgia. Un saluto sincero a tutti voi presenti ieri, il vostro affetto, il vostro calore, le vostre voci hanno toccato il mio cuore, specialmente dopo le difficoltà dell’ultimo periodo. Come diceva Sensei “più buia è la notte, più vicina è l’alba”. Vi auguro di affrontare la vita ogni giorno con forza e determinazione!"