È uscito “Ritornerai”, il primo singolo di Nicol

“Ritornerai” è un brano autobiografico, essenziale ed intenso scritto e composto da Nicol. Il pezzo è stato prodotto da sedd insieme a Bias, già producer di Madame.

Il singolo è il biglietto da visita di un’artista urban indie originale e immediatamente riconoscibile, che si pone subito come sé stessa, vera, senza barriere tra la sua persona, la sua musica e gli ascoltatori. Nicol nei suoi brani racconta la propria storia, tormentata, difficile, ma allo stesso tempo simile a quella di tanti altri che almeno una volta nella vita si sono sentiti “diversi”, troppo sensibili, outsider, ma che al contrario, nella realtà dei fatti, sono dei sopravvissuti.

«Entrando in studio dico: “Oggi non registro” – racconta Nicol – ero a pezzi, ma il mio producer Bias ha iniziato a suonare e non c’è stato bisogno di scrivere nulla, davanti al microfono ho vomitato tutto in una take. Quel giorno avrei potuto tenere tutto dentro, ma ho deciso di lottare e così è nata Ritornerai. Alla fine non è ritornato nessuno. Perché RITORNERAI è dare tutto pur sapendo che in certi momenti potrebbe non essere abbastanza. Ritornerai è non avere paura di chiedere a qualcuno di tornare, pur sapendo che potrebbe non farlo».

Nicol è Nicol Castagna, cantautrice urban indie nata a Vicenza nel 1999. All’età di diciassette anni viene notata su YouTube per aver caricato delle cover di brani indie rock. In seguito inizia a scrivere e comporre brani originali, prima in inglese e poi in italiano, fino ad essere scoperta dall’etichetta Hokuto Empire di Francesco Facchinetti, con cui inizia un nuovo percorso artistico.

“Ritornerai” è il primo singolo ufficiale dell’artista. Come racconta Nicol: «Vorrei regalarvi dei ‘biglietti’ per entrare nel mio mondo, per farmi conoscere da voi. Ogni canzone sarà un passo confidenziale, racconterà la mia storia». Nicol fa parte della scuderia di talenti dell'etichetta indipendente milanese Hokuto Empire di Francesco Facchinetti.