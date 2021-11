Melegatti ritira lotto Pandoro per "presenza di corpi estranei"

Un lotto di pandoro Melegatti , lo storico marchio ora di proprietà di un'azienda vicentina, è stato ritirato dal mercato per "la possibile presenza di corpi estranei di plastica dura". A comunicarlo il ministero della Salute sul proprio sito con l'avvertenza di "non consumare il prodotto e riconsegnare presso il punto vendita di acquisto".

La decisione di Melegatti è stata quella di richiamare precauzionalmente il lotto per la "possibile presenza di corpi estranei" in "plastica dura". Il lotto incriminato è il numero 210917 che contiene sia "Il Pandoro Originale 750g" sia "Il Pandoro Originale 740g Prodotto di aspetto e/o forma e/o struttura non perfetta" e riporta la data di scadenza o termine minimo di conservazione alla data del 30 aprile 2022.

I pandori in oggetto sono già stati richiamati dai negozi.