Valdastico nord? Terragnolo vuole il referendum

Il comune di Terragnolo dovrà indire un referendum per esprimere un parere consultivo favorevole o contrario al prolungamento dal Veneto al Trentino della Autostrada Valdastico (in foto lo svincolo di Piovene): un progetto già seppellito dalla Corte di cassazione e che Provincia autonoma di Trento e Regione Veneto stanno cercando, al momento senza molta fortuna, di resuscitare. La decisione della piccola municipalità trentina è giunta ieri 22 aprile dopo un consiglio comunale fiume. A dar conto della novità è il consigliere comunale Ezio Viglietti con una nota diramata oggi 23 aprile.

Il quesito che verrà posto agli elettori è il seguente: «Volete voi che venga realizzato il completamento dell'autostrada Valdastico nord A31 nel territorio del comune di Terragnolo?».

Inoltre i proponenti, si legge nella nota, hanno previsto che il Comune di Terragnolo dovrà elaborare un opuscolo informativo, da consegnare trenta giorni prima della data del referendum, a tutti gli elettori del comune che spieghi le ragioni del sì e del no, in coerenza con quanto previsto dalle leggi della regione Trentino Alto Adige.

Più nel dettaglio ieri sera il consiglio comunale di Terragnolo ha approvato a larghissima maggioranza, dopo una lunghissima seduta che si è protratta fino alle ore 23, una mozione presentata dal consigliere Ezio Viglietti del gruppo consiliare Insieme per Terragnolo. Tale mozione, sottoscritta anche dal gruppo di minoranza Siamo Terragnolo, impegna l'amministrazione ad indire un referendum consultivo proprio sul prolungamento della Valdastico Nord A31, o Pirubi come è anche nota, da Piovene Rocchette nel Vicentino alla volta del Trentino: ad oggi però il punto di approdo non è nemmeno stato identificato per vero.

«Si tratta - scrive Viglietti che sul punto è impegnato da tempo contro il prolungamento ma che al contempo è favorevole a che i territori dicano la loro - di importanti decisioni deliberate da maggioranza e minoranza del consiglio comunale, per coinvolgere con uno strumento di democrazia diretta i cittadini delle trentatré frazioni di Terragnolo» che nel Vicentino confina con Laghi e Posina, «in questa importante questione che riguarda il loro territorio».

Poi un altro passaggio: «Nell'ottobre scorso la giunta provinciale trentina ha approvato la variante al piano urbanistico provinciale relativa alla cosiddetta estensione del corridoio viabilistico Est. Si tratta di una variante urbanistica che apre la strada all'infrastruttura Valdastico Nord A31. I Comuni di Trento e Rovereto hanno impugnato tale provvedimento, facendo ricorso al Tar». In questo senso, spiega l'ingegnere Viglietti, il referendum assume particolare importanza perché rappresenta una posizione ufficiale dei cittadini del territorio su un tema specifico.