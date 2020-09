Viale Roma, conclusi i lavori di riqualificazione «in tempo per il ponte dei Oto»

Si sono conclusi con due giorni di anticipo rispetto al previsto e in tempo per il ponte della festa dei Oto i lavori di riqualificazione di viale Roma, nel tratto compreso tra la rotatoria della stazione ferroviaria e viale Verdi. Lo rende noto il sindaco di Vicenza Francesco Rucco con una breve nota diramata nel pomeriggio di oggi 7 settembre 2020. «Come promesso - ha detto il sindaco - in tempo per la festa patronale riconsegniamo ai vicentini, completamente riqualificata, la strada d'ingresso alla città che da anni versava in pessime condizioni. Intervenire su strade e marciapiedi è doveroso ed è nostra intenzione è aumentare le risorse da destinare ai lavori sulla viabilità». Il primo cittadino aveva precisato il suo pensiero stamani durante un breve sopralluogo compiuto in zona assieme all'assessore alle infrastrutture Mattia Ierardi. «La nuova asfaltatura di viale Roma, per una spesa di 250 mila euro, ha richiesto - si legge - una riqualificazione profonda della fondazione stradale, pesantemente ammalorata. Sono stati riqualificati complessivamente 3.950 metri quadrati di strada, con uno scavo che in media è stato di 50 centimetri di profondità, ma che in alcuni tratti è stato portato in corso d'opera a 60 centimetri per ottenere la corretta portata della fondazione». L'opera è stata completata con la messa in quota di chiusini. Mercoledì è in programma il tracciamento della linea di mezzeria e degli attraversamenti pedonali. La riqualificazione «del secondo tratto di viale Roma, da viale Verdi al Giardino Salvi», è prevista dopo la conclusione dei lavori che deve eseguire Aim-Amcps sui nuovi collegamenti fognari.

