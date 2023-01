Riqualificazione di Campo Marzo, Rucco spiega i punti del progetto

A breve partiranno i lavori del piano di rigenerazione urbana di Campo Marzo e zone limitrofe. "Stiamo lavorando sui progetti esecutivi per dare successivamente il via ai lavori: per piazzale de Gasperi è attualmente in corso la gara. La nuova piazza, che valorizzerà l’accesso alla città alto medievale di porta Castello, collegherà il centro storico con il quartiere verde di Campo Marzo. In tal modo si realizzerà la connessione fisica dei due spazi verdi del giardino Salvi e di Campo Marzo, dando più spazio a nuovi percorsi urbani e alla mobilità lenta e valorizzando lo spazio di fronte all'arco di accesso al giardino Salvi”, ha dichiarato Francesco Rucco che ieri ha effettuato un sopralluogo in zona, annunciando anche la sua ricandidatura a sindaco di Vicenza alle amministrative.

A prendere il via per primi saranno i lavori di riqualificazione, per un investimento, con fondi propri, di 1.000.000 di euro, di piazzale De Gasperi. Seguiranno gli interventi finanziati con il bando Pnrr: con 1.700.000 euro sarà riqualificata l'area ad est di Campo Marzo e le sponde della roggia Seriola, con 1.400.000 euro la parte ad ovest, la cosiddetta area ippodromo, mentre con 1.000.000 euro l’ambito del Giardino Salvi e della loggetta Longhena. I tre progetti rientrano nel bando Pnrr missione 5 "Inclusione e coesione", componente 2 "Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore", investimento 2.1 – progetti di rigenerazione urbana, volti a ridurre situazioni di emarginazione e degrado sociale.

Piazzale de Gasperi

Con 1.000.000 di euro sarà rigenerata l’area tra il centro storico e la stazione. Si amplierà, così, l'area pedonale della città, allungando la passeggiata da corso Palladio a piazzale Castello e, attraverso la porta, a corso San Felice e Fortunato , valorizzando lo spazio di fronte all’arco di accesso al Giardino Salvi e riordinando lo slargo esistente ad ovest della porta, oggi di transito automobilistico.

Saranno messi a dimora nuovi alberi, aceri rossi come quelli in via Dalmazia, e realizzate nuove sedute. La pavimentazione della nuova piazza sarà solcata da una linea bianca, in pietra vicentina, a richiamo del sedime vecchia Seriola, e da un’altra linea bianca che accompagna, idealmente, il pedone da Campo Marzo e dalla stazione, su viale Roma fino alla porta della città storica. Inoltre, saranno realizzate tracce a terra delle fondazioni dell’arco del Revese, a recuperare un importante "segno" urbano.

Per quanto riguarda l’area carrabile, il manto stradale sarà allo stesso livello della piazza e con cromie omogenee a quella della pavimentazione pedonale in modo da creare una continuità allo spazio urbano.

Area est

L’obiettivo principale dell’intervento, del valore di 1.700.000 euro, riguarda il risanamento dell’area ad est di Campo Marzo e delle sponde della roggia Seriola attraverso operazioni mirate di manutenzione, riqualificazione e integrazione del verde, degli arredi e dell’impianto di illuminazione.

Gli interventi andranno a valorizzare l’immagine complessiva del parco e il suo valore storico paesaggistico, disincentivando, al tempo stesso, fenomeni di degrado sociale. Verranno messe a dimora piante e arbusti, riqualificati i tappeti erbosi con realizzazione di prato fiorito, i viali e la relativa pavimentazione. Saranno realizzati due nuovi servizi igienici autopulenti, potenziata l'illuminazione esistente, predisposte nuove reti di videosorveglianza e installate infografiche per delimitare i percorsi per i runner.

Verrà data nuova vita alla roggia Seriola con interventi sulle sponde e sulle paratoie in modo da alzare il livello dell'acqua che non sarà più stagnante ma corrente, direttamente dal Bacchiglione.

Area ovest

L'intervento che andrà ad interessare la parte ad ovest di Campo Marzo, la cosiddetta area ippodromo, prevede una spesa di 1.400.000 euro.

Si occupa di due ambiti contigui ma distinti: uno interessa il parco giochi dove è prevista la riqualificazione dell’area con ampliamento dell’ambito dedicato al parco, mentre l'altro riguarda il parco urbano che sarà interessato da alcune azioni strategiche per ripristinare la qualità e restituire il suo valore simbolico di porta della città. Il parco pubblico diventerà un luogo sicuro oltre che l’ingresso privilegiato all’area giochi. Saranno, quindi, allestite alcune aree destinate al fitness nell’area nord del parco, tra lo slargo di accesso al parco giochi e l’area dedicata allo sgambamento cani.

Sarà implementato l’impianto di illuminazione ed installate telecamere di videosorveglianza. Sarà demolito l’edificio esistente in prossimità del distaccamento della polizia locale antistante la stazione ferroviaria. Il parco giochi esistente verrà integrato nel parco pubblico e riqualificato. Saranno installate nuove attrezzature ludiche con ambiti dedicati a bambini e ragazzi di diverse età e ricavate aree dedicate alla sosta, alla lettura, al dialogo e al libero stare.

Verrà ampliata l’area oltre il campetto da calcio esistente, definendo una zona attrezzata con wc, spogliatoi e docce a servizio dei runners provvisti di badge. Saranno rifunzionalizzati gli accessi, estesa la rete perimetrale, messe a dimora piante e riqualificati gli spazi.

Giardino Salvi e Loggetta Longhena

Il progetto, per un valore di 1.000.000 euro, intende valorizzare i caratteri storici, artistici e naturali dell’area collegata a Campo Marzo (Giardino Salvi e Loggetta Longhena), un luogo urbano in posizione strategica rispetto ai principali flussi in entrata e uscita dalla città. Inoltre, restituirà alla cittadinanza un sito accessibile e sicuro, in grado di intensificare l’accesso pedonale al quartiere di Porta Nova a nord verso piazzale del Mutilato, San Lorenzo e corso Fogazzaro.

Saranno realizzati interventi per garantire la totale accessibilità del parco da parte delle persone con disabilità o difficoltà motorie a partire dalla sostituzione della pavimentazione dei sentieri pedonali con l’aggiustamento delle relative pendenze. Saranno create nuove occasioni di sosta e interazione e riqualificato l’arredo urbano, anche con la posa di leggii informativi e targhette identificative per le essenze arboree e arbustive.

Sarà potenziata l’illuminazione pubblica anche per valorizzare gli elementi architettonici e strutturali presenti ed eseguiti interventi per migliorare la sicurezza e la fruibilità dell’area. La loggetta Longhena sarà oggetto di ristrutturazione conservativa, precisamente nella parte esterna dello stabile.