Ambulatori ai Ferrovieri, al via i lavori di riqualificazione

Prendono il via mercoledì i lavori di riqualificazione degli ambulatori di via Fincato ai Ferrovieri. Il progetto, dal valore di circa 100 mila euro, rinnova e rende gli spazi più funzionali all’esercizio del servizio medico.

Nell’immobile di proprietà comunale si sono recati oggi in sopralluogo l’assessore ai lavori pubblici Cristiano Spiller, il presidente del consiglio comunale delegato ai temi attinenti alla salute e al benessere Massimiliano Zaramella e il consigliere comunale Angelo Tonello. Era presente anche la consigliera comunale Lorenza Rizzini.

«Priorità della nostra amministrazione – ha detto l’assessore Spiller – è stato fin da subito assicurare a questo territorio spazi realmente adeguati al ritorno di un presidio medico. Abbiamo ereditato poco più di un preventivo. In questi mesi abbiamo redatto un vero progetto che risponde alle normative e alle esigenze emerse dai cittadini e dall’Ulss: dalla sala d’attesa video sorvegliata, agli spazi di servizio per il personale, fino al bagno per le persone con disabilità».

«Con questi interventi e con gli arredi a cui faremo fronte – ha aggiunto il presidente Zaramella - dotiamo questo ambiente di tutto ciò che è necessario per renderlo appetibile al personale sanitario e ai pazienti, nel segno dell’attenzione di questa amministrazione verso i temi della salute e del benessere dei cittadini. Nei due mesi che serviranno a realizzare i lavori contiamo che l’Ulss, con la quale l’interlocuzione è continua e costruttiva, definisca gli aspetti relativi all’arrivo del personale sanitario».

«Ringrazio i rappresentanti del Comitato di utenti della struttura – ha concluso il consigliere comunale Tonello - che si sono battuti perché si facessero i lavori che sono indispensabili per riportare il servizio di medicina generale in questa zona. Sono 2400 i cittadini della circoscrizione 7 rimasti senza medico di base. Stiamo lavorando per riavere quel servizio il prima possibile».

I lavori, affidati ad Amcps, prevedono la riqualificazione generale della sala d’attesa e dell’ingresso, con la creazione di un unico ambiente, la realizzazione di una apertura tramite una finestra interna tra l’accesso e la reception, l’installazione di un impianto citofonico e di comandi per l’apertura elettrica della porta d’entrata, oltre ad opere di tinteggiatura e alla posa della rampa per l’accesso delle persone con disabilità.

L’attuale corridoio verrà inoltre diviso per creare un locale da adibire a spogliatoio e ripostiglio per gli operatori.

Saranno realizzati anche nuovi servizi igienici riservati al pubblico, compreso quello per le persone con disabilità.

Sono previste infine la riqualificazione dell’impianto di riscaldamento e di raffrescamento, la sostituzione dell’illuminazione attuale con lampade a led e l’installazione di un sistema di antintrusione e videosorveglianza.

Attualmente la struttura ospita tre ambulatori, un ufficio, due ripostigli e i servizi igienici, per una superficie complessiva di circa 210 metri quadrati.

La durata prevista dei lavori è di circa due mesi.