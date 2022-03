Luce dei tuoi occhi 2, via alle riprese in piazza Erbe: cambia la viabilità

Nella settimana dal 28 marzo al 2 aprile la troupe della fiction "Luce dei tuoi occhi" che ha come protagonista Anna Valle, girerà in piazza delle Erbe e in contrà Gazzolle.

Le scene implicheranno la necessità di mantenere liberi i posti auto di contra' Catena.

La produzione cercherà di contenere il più possibile i disagi, ma per il tempo strettamente necessario alle riprese i residenti dovranno utilizzare altri stalli.

La prima stagione della fiction ha registrato livelli di altissimo share e si è rivelata un valido strumento di promozione della città e delle sue numerose attrattive.