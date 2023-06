"La vita accanto", il set del film di Marco Tullio Giordana in centro storico

Proseguono in centro storico le riprese del film "La vita accanto", per la regia di Marco Tullio Giordana.

Nei prossimi giorni i mezzi della produzione occuperanno alcuni stalli di sosta in piazza Duomo, in contra' Vescovado e in contra' San Marco.

Inoltre in contra' San Marco e in contra' Pusterla si verificheranno temporanee sospensioni del traffico veicolare e pedonale per brevi periodi per consentire le riprese.