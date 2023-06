“La vita accanto”, il set in centro storico: modifiche alla viabilità

Da lunedì 3 a mercoledì 5 luglio i mezzi della produzione occuperanno alcuni stalli di sosta in contra’ delle Barche, in viale Giuriolo, Largo Goethe (lato teatro Olimpico), contra’ delle Canove e contra’ porta Santa Lucia.

Da mercoledì 5 a venerdì 7 luglio il divieto di sosta interesserà via Rattazzi, dal civico 8 al 28.

Successivamente, non si potrà sostare da mercoledì 12 a venerdì 14 luglio in alcuni parcheggi in contra’ Garibaldi; da giovedì 13 a venerdì 14 luglio in piazza del Duomo, contra’ Vescovado, contra’ Fontana, stradella Tre Scalini; da giovedì 13 a sabato 15 luglio in piazza dei Signori, piazzetta San Nicola e contra’ Lioy.

Per consentire le riprese, nelle zone interessate si verificheranno temporanee sospensioni del traffico veicolare e pedonale.