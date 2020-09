"Ripartiamo dal mondo", l'inno al rispetto di 6arte: un messaggio per grandi e piccini

In coincidenza con la ripresa dell’attività lavorativa dopo il periodo estivo e con la riapertura delle scuole, esce ora il videoclip “Ripartiamo dal mondo - Note dal lockdown”, realizzato dalla 6Arte, scuola vicentina di canto e musica, in collaborazione con ViaVai.tv e lo Studio Vajenti.

Le riprese del videoclip sono state realizzate lo scorso 25 luglio quando i 6Arte Vocal Project affiancati dalla Bassano Bluespiritual Band erano scesi in piazza sottolineando con forza "che la ripartenza dopo il lockdown non dovrebbe vederci riproporre i modi di vivere del recente passato", spiegano in una nota.

Avevano auspicato maggiore attenzione per gli altri, per la terra, per il mondo. Sulle note di Heal the World di Michael Jackson, con la musica ed i movimenti scenici, avevano espresso anche la voglia di rimettersi al centro delle città per diventare protagonisti di un futuro che non sarà solo per noi: sarà anche per i nostri figli e per i figli dei nostri figli.

Il videoclip è già disponibile in anteprima assoluta su ViaVai.tv e sul canale YouTube di ViaVai TV.