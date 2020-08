Covid-19, rimborso abbonamenti non utilizzati: Svt avvia la procedura

Dal 17 Agosto 2020 sarà possibile inviare la richiesta di rimborso dei titoli di viaggio emessi da Svt e non usufruiti per l'emergenza Covid-19 inviando una mail all’indirizzo rimborsi-covid-19@svt.vi.it, la società risponderà alla richiesta inoltrando un Voucher in formato cartaceo da esibire alle Agenzie al momento dell’acquisto del nuovo titolo.

Termine ultimo per la presentazione delle richieste 31 ottobre 2020. Il voucher sarà utilizzabile entro l’anno 2020 per gli studenti ed entro febbraio 2021 per i lavoratori.

Chi ne hai diritto? I “pendolari" del trasporto pubblico come individuato dalla norma: lavoratori e studenti.

Nella richiesta è necessario allegare il modello di dichiarazione rilasciata ai sensi dell’art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 relativa al mancato utilizzo, in tutto o in parte, del titolo di viaggio resa e sottoscritta; documentazione comprovante il possesso del titolo di viaggio in corso di validità durante il periodo di efficacia dei provvedimenti attuativi delle misure di contenimento previste dai decreti legge su riportati: copia fotostatica del documento d’identità del richiedente il rimborso, o potestà genitoriale per i minori. È inoltre indispensabile che l’oggetto della mail sia così composto: n. tessera (spazio) codice fiscale. (esempio: per tessere del servizio extraurbano: P1234 RSSMRO45P21L840Z, per tessere del servizio urbano Vicenza: 1-00065897 RSSMRO45P21L840Z). Non serve alcun testo nel corpo della mail.

Come viene calcolato il periodo di rimborso? Per gli studenti delle scuole medie inferiori e superiori dal 27 febbraio al 6 giugno 101 gg. Per gli studenti universitari e lavoratori dal 8 marzo al 17 maggio 71 gg.

Per gli aventi diritto che dimostrino l’impossibilità di utilizzare il voucher come tudenti che hanno concluso a giungo 2020 il ciclo scolastico, che abbiano cambiato residenza, che abbiano cambiato/cessato attività e/o residenza è prevista l’erogazione del rimborso sotto forma di biglietti. Tale agevolazione avverrà su prenotazione chiamando il n. 340-4010402 a partire dal prossimo 19 ottobre 2020.