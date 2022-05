Ufficio passaporti, la questura apre agli studenti: rilascio straordinario per i giovani in viaggio-studio

A seguito delle numerose richieste di passaporto per viaggi-studio all’estero, la questura di Vicenza, per andare incontro ai numerosi studenti delle scuole superiori che devono partire, metterà a disposizione delle famiglie 50 appuntamenti domenica 8 maggio dalle ore 9,00 alle ore 12,00. Gli studenti ed i genitori dovranno presentarsi dalle 9 muniti della documentazione attestante il viaggio-studio nei mesi di giugno, luglio ed agosto, oltre che della documentazione completa per la richiesta di passaporto. La documentazione da allegare all’istanza è elencata a questo sito.

Verranno acquisite unicamente le pratiche degli studenti privi di appuntamento in grado di documentare il viaggio-studio nelle modalità sopra riportate. L’acquisizione straordinaria delle pratiche non è estensibile ad alcun altro membro della famiglia. Gli insegnanti che dovranno accompagnare i ragazzi nei viaggi-studio sono invitati a far pervenire via e-mail alla questura una lettera in tal senso, su carta intestata della scuola secondaria superiore, a questa pec.

Stessa procedura per il commissariato di Bassano del Grappa, che ha fissato per mercoledì 4 maggio, dalle ore 13.30 alle ore 17.30, l’appuntamento ad un centinaio di ragazzi – tutti già contattati e convocati – per la consegna della documentazione e l’effettuazione delle procedure per il rilascio del passaporto, che sarà poi consegnato entro 10 giorni.

In vista dell’imminente periodo estivo, l’ufficio passaporti effettuerà consegne straordinarie dei documenti stampati. L’utenza in attesa del passaporto verrà contattata via e-mail ovvero via telefono per concordare il ritiro straordinario del documento di viaggio, che potrà essere effettuato dal martedì al sabato (ad eccezione di sabato 11 giugno) dalle ore 9 alle 11.



“Le problematiche che riguardano l’acquisizione delle pratiche per il rilascio dei Passaporti non sono di facile soluzione, sia per l’abnorme numero di richieste che stanno pervenendo da tutta la Provincia, sia per tutta una serie di incombenze connesse che devono obbligatoriamente essere adempiute e che richiedono la presenza fisica del richiedente negli Uffici della Questura – ha precisato il Questore Paolo Sartori –. Per questo motivo si sta cercando di attenuare i disagi della cittadinanza rendendo più efficaci, speditive ed efficienti possibile tutte le procedure. Negli ultimi mesi il numero di Passaporti rilasciati mensilmente è pressoché triplicato rispetto agli stessi periodi dello scorso anno, grazie alla riorganizzazione dell’Ufficio e ad altre soluzioni tecnologiche che sono state adottate. Le due iniziative oggi illustrate – che non rimarranno isolate – rientrano in quest’ottica ed hanno questi specifici obiettivi”.