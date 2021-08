Rifiuto selvaggio, la Polizia locale sanziona due trasgressori

In strada Pasubio con una multa da 300 euro e in una laterale di viale Trieste con 50 euro

Sono due le persone sanzionate venerdì mattina, venerdì 6 agosto, dalla Polizia locale per scorretto conferimento di rifiuti.

Gli agenti hanno staccato una multa da 300 euro in strada Pasubio per abbandono di rifiuti al di fuori degli appositi cassonetti, e da 50 euro in via Massaria, una laterale di viale Trieste, per errata modalità di conferimento.

In entrambi i casi i controlli sono stati eseguiti da agenti in borghese con l'utilizzo dei sistemi di videosorveglianza con auto civetta e successive attività di indagine.

Per quanto riguarda strada Pasubio, durante un controllo in corrispondenza dell'isola ecologica, una pattuglia di operatori in borghese ha colto sul fatto una persona che aveva appena abbandonato a terra un grande sacco contenente materiale indifferenziato, tra cui plastica e imballaggi vari. Da qui la sanzione a carico del trasgressore da 300 euro.

La stessa mattina, in occasione di un accertamento nell'area di via Massaria, scattato a seguito di segnalazioni puntuali da parte dei residenti e frequentatori della zona, gli agenti hanno rilevato la presenza di rifiuti abbandonati al di fuori degli appositi contenitori. Acquisiti gli elementi necessari a identificare il trasgressore, tramite il sistema di videosorveglianza e attività di indagine, hanno staccato un verbale da 50 euro che verrà recapitato al responsabile tramite raccomandata.