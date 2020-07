Cura dell'ambiente, anche il sindaco in prima linea: protagonista di un videoclip

Il sindaco di Vicenza sabato 25 luglio è sceso in piazza dei Signori al fianco dei gruppi corali impegnati nella registrazione di un videoclip che invita tutti, in questa delicata ripartenza post emergenza, ad una maggiore cura per il mondo, casa dell’umanità intera.

Heal the World è stato il brano scelto per lanciare questo messaggio, famosa hit di Michael Jackson del ‘92 in cui il cantante statunitense, con l’aiuto dei bambini, chiedeva a tutti di fare di questo pianeta un posto migliore.

Sulla stessa falsariga, con l’aiuto di molti bambini, i coristi hanno rappresentato una grande gabbia a simboleggiare le costrizioni generate da uno stile di vita irrispettoso dell’ambiente e degli altri.

L’iniziativa, patrocinata dal Comune di Vicenza, ha come protagonisti la 6Arte Vocal Project, la Bassano Bluespiritual Band e alcuni professionisti dell’ambito musicale berico. Le riprese e il montaggio sono curati dallo studio Vajenti e da ViaVai.tv

Il videoclip, realizzato nel rispetto delle norme anticovid, sarà presentato e diffuso nelle prossime settimane nelle principali piattaforme social.