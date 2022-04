Rifiuti abbandonati, lasciato per strada anche un materasso: multati 11 cittadini

È stato sorpreso dagli agenti della Polizia locale in borghese mentre in pieno giorno trasportava a spalla un materasso per poi abbandonarlo sul marciapiede accanto ai cassonetti della carta, in viale Torino. Per questo motivo è stato immediatamente sanzionato con 300 euro di multa.

Questo è soltanto l'ultimo degli interventi messi a segno in questi giorni dalla polizia urbana sanitaria ecologica nell'ambito di una serie di controlli volti a contrastare l'abbandono dei rifiuti nei quartieri attraverso pattuglie in borghese e l'utilizzo di sistemi di videosorveglianza su auto civetta. Sono state 11 in tutto le sanzioni da 300 euro ciascuna elevate ad altrettanti cittadini responsabili degli abbandoni.

"Risulta davvero incredibile - commenta l'assessore all'Ambiente Simona Siotto - registrare che, malgrado ci siano servizi di raccolta dei rifiuti ed ecocentri in tutte le zone della città, ci siano cittadini che ancora si permettono di abbandonare di tutto per la strada, generando non solo degrado, ma anche importanti costi per la collettività. Ringrazio la Polizia locale che, con la collaborazione degli operatori di Aim ambiente del Gruppo Agsm Aim, monitora il territorio ed esegue indagini che permettono di individuare e multare i responsabili, assicurando incessantemente ordine, pulizia e lotta al degrado".

Abbandoni fuori dai cassonetti

Oltre che in viale Torino, i pattugliamenti di questi giorni hanno riguardato aree ecologiche del centro storico e dei quartieri di San Pio X, Sant'Andrea, San Lazzaro e Gogna, oggetto di segnalazioni da parte dei cittadini per continui abbandoni fuori dai cassonetti. In particolare, rilevato un aumento di rifiuti lasciati fuori dai cassonetti dell’isola ecologica tra viale della Pace e via Bortolan, sono stati eseguiti appostamenti con telecamere su auto civetta che hanno permesso di registrare sette ingenti abbandoni di sacchi e di risalire ai responsabili, tutti multati con una sanzione da 300 euro.

Sempre dando seguito a segnalazioni di cittadini, inoltre, il personale del settore polizia urbana sanitaria ecologica ha monitorato alcune aree del centro, tra le quali contra' Busato, via Fasolo e via Torino, dove, come detto, in pieno giorno un residente è stato sorpreso trasportare un materasso e abbandonarlo con la sua rete sul marciapiede a fianco dei cassonetti per la raccolta della carta. Al trasgressore è stato immediatamente notificato il verbale per l’abbandono di materiale ingombrante.

Infine, fuori dai cassonetti di via Mantovani, in zona Gogna, sono stati rinvenuti imballaggi riconducibili a pacchi dell'ecommerce di materiale elettronico, una tipologia di rifiuti sempre più spesso oggetto di abbandono. A seguito di accertamenti gli agenti sono risaliti a tre responsabili di questi abbandoni, multandoli.