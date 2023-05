Rider in sciopero, bloccate le consegne a Vicenza

Ieri sera, sabato 13 maggio, una cinquantina di rider che consegnano a Vicenza pasti, pizze, gelati e tutto quello che arriva pronto a domicilio sono scesi in sciopero. Si sono trovati sotto la Basilica e davanti a MC Donald's per manifestare contro una paga troppo bassa per il numero di km che sono costretti a fare.

Attualmente percepiscono 3,75 euro per ogni ordine evaso chiedono un aumento di 25 centesimi, che il compenso arrivi a 4 euro. Lavorando a tempo pieno tutti i giorni, macinando migliaia di chilometri con freddo, caldo, pioggia, di giorno e di notte arrivano ad una paga netta di circa 6-700 € al mese.

Troppo poco per sopravvivere e mantenere una famiglia. Sono prevalentemente di nazionalità pakistana, regolarmente in Italia, e lavorano con partita Iva. Quindi niente ferie, malattia, vengono compensati per il numero di pasti recapitati.

Ora vogliono che Glovo e Deliveroo, le multinazionali con le quali hanno un contratto aumentino la misera paga, altrimenti continueranno nella protesta.