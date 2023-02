Meningite, 17enne ricoverato al San Bassiano: profilassi ai compagni di squadra

Gioca nel The Team Basket di Riese Pio X, il 17enne la cui vita è appesa ad un filo dopo il ricovero al San Bassiano perchè colpito da meningite da meningococco di tipo B. Il giovane, residente a Tezze sul Brenta, è stato ricoverato nella notte tra sabato e domenica.

Il Servizio di igiene e sanità pubblica dell’Ulss 7 Pedemontana si è subito attivato per ricostruire gli spostamenti del paziente e già nel pomeriggio di domenica è stata distribuita la profilassi mediante antibiotico ai contatti più stretti che sono stati nel frattempo identificati, circa una sessantina di persone, tra cui 22 compagni di squadra e membri dello staff della squadra di Riese Pio X.

L'allenatore ed alcuni giocatori sono andati domenica in ospedale a Bassano per stare vicino alla famiglia del 17enne in lotta tra la vita e la morte. Domenica pomeriggio The Team Basket avrebbe dovuto affrontare a Riese gli avversari del San Donà di Piave in uno scontro valido per il campionato di Serie C Gold. Partita annullata a causa della vicenda che ha colpito il 17enne. Venerdì scorso il giovane si era allenato normalmente con i compagni di squadra, nella notte di sabato il ricovero.