Giovane colpito da meningite, è in fin di vita

Il quadro clinico del 17enne di Tezze sul Brenta, ricoverato al San Bassiano sabato notte dopo essere stato colpito meningite da meningococco di tipo B, si fa davvero critico.

I compagni di squadra del The Team, formazione cestistica di Riese Pio X (Treviso) nel quale milita, si sono subito recati in ospedale per essergli vicino e sono stati sottoposti a profillassi così come i compagni di classe del liceo scientifico da Ponte di Bassano del Grappa.

L'Ulss 7 Pedemontana, attraverso il Sisp, si è subito attivata per effettuare il tracciamento dei contatti avuti dal 17enne negli ultimi 10 giorni mettendo sotto profilassi 265 persone, altre sono ancora in corso di accertamento.