Trasferimento coatto della mamma in casa di riposo? «La carte in procura»

C'è un nuovo capitolo nella querelle dovuta al ricovero «coatto» in casa di riposo della anziana madre dell'ex consigliere comunale leghista Franca Equizi. Il legale di quest'ultima, il padovano Giorgio Destro, all'inizio dell'autunno aveva interpellato la magistratura civile berica chiedendo l'annullamento della nomina dell'amministratore di sostegno responsabile di avere chiesto il trasferimento della madre si input di uno dei fratelli dell'ex consigliera comunale. Ora alle telecamere di Vicenzatoday.it il legale della città del Santo spiega che proprio il trasferimento «coatto» della anziana madre in casa di cura è stato oggetto anche di un esposto in sede penale alla Procura della repubblica di Vicenza. Destro per di più spiega che doglianze di questo tipo sono molto frequenti. E spiega altresì come «il nostro Paese sia dotato di una buona legge» il problema però sta, prosegue l'avvocato nel modo in cui «la si applica e nel modo in cui si gestiscono le situazioni le fattispecie compendiate dalla legge stessa». La legge, spiega ancora Destro, «deve essere sempre ben applicata in modo da evitare storture» di vario genere.

