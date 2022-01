Michele Merlo a Sanremo: l'appello delle fans ad Amadeus

Mentre la magistratura sta facendo luce sulla morte improvvisa del giovane cantante rosatese, le fans si appellano al direttore artistico di Sanremo affinchè la musica di Michele Merlo continui vivere.

"Con il cuore in mano chiediamo ad Amadeus e a tutta la produzione di Sanremo di aiutarci a portare avanti il suo singolo inedito “Farfalle” e dedicare un piccolo spazio, anche di pochi secondi, al ricordo di Michele per far sì che non solo non venga dimenticato ma che la sua musica possa abbracciare finalmente il palco di Sanremo realizzando uno dei suoi sogni più grandi". Questa la richiesta che corre sui social e che porta la firma delle tante, tantissime fans del giovane artista.



A pochi mesi dalla sua morte, i fans tengono vivo il suo ricordo attraverso post, video e pensieri che riempiono le bacheche dei social.

Uno dei sogni di Mike Bird era proprio quello di arrivare a Sanremo. "Penso a quando Sanremo mi ha rifiutato con Mare, il mio pezzo preferito - scriveva Michele Merlo - Guardo la lista dei Big e mi chiede se fino ad oggi ho sbagliato tutto o hanno sbagliato tutto gli altri. Oppure nessuna delel due. Sta di fatto che sono un ragazzo deluso e poco speranzoso, stanco e lavorativamente solo. Quel che ho fatto l'ho sempre fatto da solo. E ora non ho più forza di continuare. Non sento più la magia. Tanti direbbero che questo sfogo, potrebbe aver natura invidiosa, ma a me sembra che la ruota giri sempre solo da un verso. E quel verso non è mai mosso da verità..."

Il video messaggio delle fans ad Amadeus