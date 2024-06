Il Comune cerca insegnanti: due i concorsi

L’ avviso pubblico per la formazione di un elenco integrativo delle graduatorie, per l’assunzione a tempo determinato di insegnanti di scuole dell’infanzia per candidati con titolo abilitante, è pubblicato sul sito del Comune nelle pagine Concorsi pubblici, al link:

https://servizi2.comune.vicenza.it/albo3/concorsi.php/374464

L’avviso pubblico per la formazione di un elenco integrativo delle graduatorie per l’assunzione a tempo determinato di insegnanti di scuole dell’infanzia per candidati con titolo affine (non abilitante), è sempre pubblicato sul sito del Comune nelle pagine Concorsi pubblici, al link:

https://servizi2.comune.vicenza.it/albo3/concorsi.php/374467

Le domande vanno presentate online entro il 15 luglio.