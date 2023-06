Riapre la stazione di Montebello dopo due mesi di stop per lavori

Cronoprogramma rispettato. Domani, sabato 1° luglio, come era stato annunciato all’inizio dei lavori dal gestore dell’infrastruttura ferroviaria e da Trenitalia, riaprirà la stazione di Montebello Vicentino, chiusa dallo scorso 3 aprile per consentire di eseguire in piena sicurezza gli interventi di ammodernamento chiesti dall’Amministrazione comunale come complementari alla realizzazione della linea AV-AC del primo lotto funzionale tratta Verona – Bivio Vicenza.

I treni regionali torneranno dunque a fermarsi alla stazione, cui sarà possibile accedere attraverso il nuovo vano scale.

Da domani, di conseguenza, si interromperà il servizio di bus sostitutivo che era stato istituito per raggiungere, come alternativa, la stazione di Lonigo.

“Siamo felici che i tempi per la riapertura siano stati rispettati – commenta il sindaco di Montebello, Dino Magnabosco –, perché in questi tre mesi gli utilizzatori del treno sono stati costretti ad allungare di molto i tempi e le modalità di accesso al servizio. Ora speriamo che anche i lavori di ammodernamento della stazione siano ultimati celermente”.

Il progetto prevede, al completamento dei lavori, la realizzazione, sul lato sud dei binari, di un parcheggio da 330 posti (alcuni dei quali riservati ai pullman), il prolungamento dell’attuale sottopassaggio pedonale fino al lato sud dei binari (in modo da raggiungere agevolmente il nuovo parcheggio), l’abbattimento delle barriere architettoniche tramite l’installazione di due ascensori e la realizzazione, lungo i binari, di due nuove pensiline. Anche tutti questi interventi sono a carico del gestore dell’infrastruttura ferroviaria.