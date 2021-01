Il Giardino Salvi riapre i battenti: completato l'intervento di messa in sicurezza

Riapre al pubblico oggi, sabato 9 gennaio, il Giardino Salvi, chiuso a seguito della nevicata che ha colpito la città di Vicenza tra il 28 e il 29 dicembre.

Si è concluso infatti l’intervento di Amcps per la messa in sicurezza delle alberature e la raccolta dei rami caduti a terra a seguito dell’evento nevoso. È stato inoltre sparso del sale sul ponticello della roggia Seriola, per contrastare la formazione di ghiaccio dovuta al periodo invernale.