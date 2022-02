Riaprono i bagni di Monte Berico: saranno in gestione al ristorante Ai 7 Santi

Da domani, sabato 5 febbraio, riaprono i servizi igienici sotto la penitenzieria di Monte Berico. L’assessorato al patrimonio, infatti, ne ha affidato fino a fine anno la gestione al titolare del ristorante Ai 7 Santi, che già si occupa della custodia e della pulizia dei bagni pubblici del piazzale della Vittoria.

I servizi sotto la penitenzieria sono rimasti chiusi a gennaio in seguito al recesso anticipato dall’accordo da parte del custode che, a fine anno, si è ritirato anche dalla gestione del vicino bar, la cui concessione sta in capo ai frati.

“Con questa soluzione – dichiara l’assessore al patrimonio Roberta Albiero – oltre ai servizi del piazzale della Vittoria, che non sono mai stati chiusi, torniamo a mettere i bagni sotto la penitenzieria a disposizione dei pellegrini del santuario che nella prima domenica del mese arrivano a superare le 15 mila presenze. Abbiamo infatti trovato una soluzione tempestiva senza aumentare i costi della custodia e della pulizia dei locali. Fino a fine anno se ne occuperà il titolare del ristorante Ai 7 Santi, che ringrazio per la disponibilità, alle stesse condizioni del precedente accordo, in attesa che i frati individuino il nuovo gestore del bar a cui proporre anche la custodia dei bagni. Sia per i servizi sotto la penitenzieria sia per quelli del piazzale, infatti, la vicinanza con l’attività del gestore ci consente di abbattere i costi di custodia e pulizia che per le casse comunali sarebbero ben più impegnativi in caso di affidamento a terzi”.

L’accordo di custodia e pulizia fissa gli orari di apertura estivi e invernali e prevede anche le gestione dell’impianto montascale per le persone con disabilità.