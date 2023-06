Retrone e Bacchiglione inquinati da batteri fecali, allarme per i fiumi vicentini

Per il terzo anno consecutivo i fiumi Bacchiglione e Retrone presentano livelli allarmanti di batteri fecali, un parametro ricercato per verificare il livello di depurazione delle acque e la presenza di eventuali picchi di inquinamento dovuti a scarichi non autorizzati o sversamenti illegali, con picchi significativi in particolare a Vicenza con valori oltre i 14.000 MPN/100ml sul Bacchiglione e di oltre 77.000 MPN/100ml sul Retrone. L'allarme arriva da Legambiente che giovedì ha fatto tappa a Vicenza con "Operazione Fiumi", la campagna di ambientalismo realizzata grazie al supporto tecnico di ARPAV e per l’edizione 2023 in collaborazione con COOP Alleanza 3.0 e ANBI Veneto (l’Associazione regionale dei Consorzi di bonifica) e con il partner tecnico Strada Srl.

I primi dati disponibili mostrano appunto che nei due fiumi, la forte presenza di Escherichia coli, considerato da ARPAV quale indicatore per valutare l’idoneita? microbiologica all’uso irriguo dei corsi d’acqua del Veneto, continua a preccupare. Legambiente rilancia un allarme per individuare le origini dell’inquinamento e intervenire con urgenza, perché i valori riscontrati nella quasi totalità dei punti campionati dimostrano la presenza di criticità persistenti per la depurazione di Bacchiglione e Retrone. Secondo i dati raccolti sugli 8 punti monitorati tra i due fiumi, 6 risultano oltre i limiti: 4 punti su 6 nel Bacchiglione e entrambi i punti del Retrone. Nel dettaglio, un punto del Retrone a Creazzo supera il limite di balneabilità di 500 (MPN/100ml); due punti del Bacchiglione a Vicenza e Pontelongo (PD) risultano oltre il limite di qualità standard indicato da Arpav di 1000 (MPN/100ml); addirittura tre punti oltrepassano di molto il limite consigliato allo scarico 5000 (MPN/100ml): due punti del Bacchiglione a Vicenza e il già citato picco nel Retrone, sempre a Vicenza. Per gli escherichia coli quando si supera il valore indicato da ARPAV di 1000 (MPN/100ml) si comincia a prendere in considerazione la possibilità di porre delle restrizioni per uso irriguo, con 500 (MPN/100ml) il limite per la balneabilità delle acque, mentre quello consigliato allo scarico deve essere inferiore a 5000 (MPN/100ml). L’acqua potabile non presenta contaminazione da escherichia coli.

“I risultati dei monitoraggi evidenziano anche quest’anno una situazione molto preoccupante, sia sul Bacchiglione che sul Retrone - dichiara Francesco Tosato, Portavoce di Operazione Fiumi - l’entità dei valori di batteri fecali in alcuni dei punti monitorati è tale da farci lanciare un vero e proprio allarme sul fronte della depurazione, anche perché è il terzo anno consecutivo che registriamo diffusi sforamenti nei limiti di qualità delle acque, con picchi particolarmente significativi. Cattiva o insufficiente depurazione, presenza di scarichi o sversamenti illegali o il mancato allacciamento alla rete fognaria di alcuni edifici, sono alcune delle possibili cause: gli enti preposti approfondiscano questi aspetti”. “La situazione è tale da imporre una reazione decisa da parte degli Amministratori Locali ai quali chiediamo di interpellare con urgenza i responsabili dei processi di depurazione afferenti al fiume e dei processi di gestione dei reflui zootecnici del territorio circostante - dichiara Luigi Lazzaro, Presidente di Legambiente Veneto - servono risposte e interventi che ripristinano una situazione di sicurezza e salubrità delle acque dei due fiumi, che non possono più essere rimandate perché esiste un concreto rischio per l’ecosistema fluviale oltre che per l’uso irriguo delle acque di questi fiumi”.