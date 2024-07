Ponte Debba verso la riapertura: concluso il restauro conservativo

Sono terminati in questi giorni i lavori di restauro del ponte storico di Debba. Nelle prossime settimane, dopo le ultime opere di finitura, sarà nuovamente consentito il passaggio di pedoni e ciclisti.

«Nei giorni scorsi è stata tolta l’impalcatura necessaria per eseguire i lavori di restauro conservativo delle paratie del ponte storico di Debba - ha spiegato l’assessore ai lavori pubblici Cristiano Spiller nel corso di un sopralluogo con i rappresentanti delle ditte che hanno eseguito i lavori - Un intervento della durata di circa cinque mesi sul quale hanno pesato anche le difficoltà legate al maltempo e alle piene del Bacchiglione. Un ponte datato 1885 che ha avuto bisogno di una cura molto attenta e che verrà riaperto al solo transito ciclopedonale. I veicoli continueranno invece a transitare nell’adiacente ponte provvisorio rispetto al quale abbiamo stanziato le risorse per la proroga dell’affitto per un altro anno».

L’intervento al ponte storico in ghisa è stato finanziato con 200mila euro da un contributo del Ministero dell'Interno finalizzato alla messa in sicurezza degli edifici e del territorio.

I lavori hanno riguardato il ripristino delle strutture delle due travate laterali, senza alcuna variazione dell’aspetto estetico del manufatto. Nel dettaglio, il ripristino delle travature principali è stato eseguito mediante sabbiatura degli elementi metallici e la realizzazione di nuove chiodature in sostituzione di quelle corrose. Successivamente tutta la struttura è stata riverniciata con l'applicazione di un colore simile a quello originario concordato preventivamente con la Soprintendenza.