Ovest vicentino, «contagi» doppi rispetto alla media

I sindaci di Arzignano, Valdagno, Chiampo, Trissino, Cornedo Vicentino, Castelgomberto e Brogliano a partire da lunedì 2 novembre assumeranno alcuni provvedimenti speciali per limitare «la diffusione del contagio da Covid-19» a causa di un aumento preoccupante dei casi. È questo il contenuto di una nota congiunta diramata dagli stessi sindaci nella serata di oggi 31 ottobre 2020. Gli stessi sindaci rimarcano che in una nota inviata loro dal direttore dell'Ulss 8 berica Giovanni Pavesi la situazione epidemiologica dei Comuni dell'Ovest vicentino, presenta «un numero di positivi... proporzionato al numero di abitanti... nettamente superiore rispetto alla media Ulss di 0,43%» visto che in alcuni comuni del medesimo comprensorio «si registrano picchi superiori al 1%». Il dettaglio dei provvedimenti, che diverranno operativi il 2 novembre, sarà reso noto nelle prossime ore: sono previste, tra le altre, chiusure dei mercati comunali, forti limitazioni all'accesso alle biblioteche civiche, nonché limitazioni alle aree gioco per bambini. Col sindaco Alessia Bevilacqua il Comune di Arzignano sul suo bollettino notizie, ha già diffuso uno schema dettagliato degli interventi. Non più tardi del 24 ottobre peraltro Vicenzatoday.it aveva dato notizia di una lunga coda registata al punto tamponi Covid approntato dall'Ulss 8 ad Arzignano in via dell'Industria.

