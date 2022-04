«Mi hanno messo a mangiare di fianco a dei gay», i titolari rispondono al cliente omofobo: «Forse lei stava meglio nella porcilaia»

«Ci vediamo costretti e allo stesso tempo veramente dispiaciuti a dover condividere una recensione come questa. Invitiamo questa persona a non presentarsi più nel nostro locale e con questo post vogliamo prendere una posizione ben definita contro coloro che la pensano allo stesso modo. Ci sarebbe piaciuto dire direttamente queste cose a tale signore se solo ne conoscessimo il vero nome e cognome». Con questo post i titolari della bruschetteria Faedo a Monte di Malo, nei giorni scorsi, hanno reso noto su Facebook l'ennesima storia di ordinaria discriminazione.

Un cliente, aveva infatti lasciato una recensione al locale (mettendouna stella) pubblicando un commento omofobo: «Mi hanno messo a mangiare a fianco dei gay e sinceramente non mi sono sentito molto a mio agio durante la consumazione, peccato perché la bruschetta era molto buona». La risposta dei gestori della bruscetteria non si è fatta attendere: «Caro cliente, apprezziamo il suo impegno per valutare in nostro servizio attraverso la sua recensione, nonostante questo la invitiamo a non tornare a consumare la nostra bruschetta in quanto nel nostro locale accettiamo tutti, tranne gli omofobi. Ci scusiamo davvero per il disagio, non avevamo capito venisse dal medioevo. A saperlo l'avremmo messa a mangiare nlla pocilaia, dove probabilmente si sarebbe trovato più a suo agio»

La storia è diventata virale in poco tempo e ha avuto molta risonanza per il coraggio dei gestori che in un piccolo paese sono usciti pubblicamente in difesa dei ragazzi. Il tam tam ha raggiunto tutta Italia, messaggi di complimenti e simpatia da ovunque:

"Peccato che siamo lontani, meritereste mille clienti al giorno in più"

"Io vivo a Chieti altrimenti minimo una bruschetta a settimana la verrei a gustare volentieri! Onore a voi, all'etica e alla morale che vi appartiene."

"Complimenti per la risposta. Purtroppo non abito vicino alla vostra trattoria, ma se mai dovessi passare da quelle parti vi vengo sicuramente a trovare. Risposte come la vostra mi fanno credere che una speranza c’è! Per il momento vi ho messo mi piace."

La bruschetteria è famosa per la bontà delle bruschette e la simpatia dei gestori. La solidarietà che ora arriva da ovunque li rende orogliosi.