Davide Rebellin, venerdì i funerali: lutto cittadino a Lonigo

A tre settimane dalla tragedia arriva il via libera della procura ai funerali di Davide Rebellin, l'ex campione leoniceno di ciclismo investito e ucciso il 30 novembre scorso da un tir a Montebello Vicentino mentre si stava allenando con la sua bici. L'autopsia, effettuata lunedì, ha confermato la morte per schiacciamento. A uccidere Rebellin, secondo quanto accertato dal pm Claudia Brunino, sarebbe stato un tir con targa tedesca il cui autista, fuggito in Germania senza prestare soccorso, è ora indagato a piede libero per omissione di soccorso, fuga e omicidio stradale.

Il funerale si svolgerà venerdì 23 dicembre alle 10 nel Duomo di Lonigo. Dopo le esequie il corteo funebre partirà alla volta del cimitero della frazione di Madonna di Lonigo dove il campione sarà sepolto. L'amministrazione della città del Basso Vicentino ha proclamato per quel giorno il lutto cittadino.