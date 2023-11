Rangers Pallanuoto Vicenza: presenza toccante alla fiaccolata per ricordare Giulia Cecchettin

I Rangers Pallanuoto Vicenza hanno partecipato alla fiaccolata in memoria di Giulia Cecchetin, che si è tenuta mercoledì 22 novembre e che ha toccato l'esedra di Campo Marzo, Corso Palladio e Piazza dei Signori.

Il messaggio toccante e diretto della società prima di partecipare al ricordo di Giulia: "Crediamo sia un’occasione importante ed essere presenti è un segnale della vicinanza che i nostri dirigenti, atleti e genitori, vogliono dare alle persone coinvolte in questa terribile storia. Crediamo che lo Sport possa, e debba, fare la sua parte, soprattutto una realtà come la nostra che si rivolge ai bambini e ai ragazzi, e che forma gli uomini del domani.

Siamo tutti colpiti da ciò che è successo in questi giorni. Abbiamo la consapevolezza che non sarà una fiaccolata a cambiare le cose, ma sarà un’occasione per far comprendere ai nostri ragazzi la strada da seguire e i valori che la nostra società sportiva vuole loro trasmettere".

E' stato un grandissimo segnale quello dato dalla Rangers Pallanuoto Vicenza, perchè è giusto scendere in campo ed è ancor più doveroso ed importante che a farlo siano anche gli uomini.