Rifiuti, al via il porta a porta nella zona delle Barche

Da lunedì 18 ottobre il sistema di raccolta “porta a porta” adottato nell’area monumentale del centro storico arriverà anche in stradella Barche, stradella Retrone, stradella Piancoli, vicolo cieco Retrone, contra’ Cabianca e contra’ Piancoli. I cittadini interessati saranno informati con una lettera che sarà inviata a partire da lunedì 11 ottobre.

L’estensione riguarderà in tutto 123 utenze, di cui 119 domestiche e 4 commerciali. L’intervento, attivato da Aim ambiente (Gruppo Agsm Aim) in accordo con l'assessorato all'ambiente del Comune, comporterà anche l’eliminazione dei punti di raccolta presenti in vicolo Cieco Retrone e in stradella Piancoli, all’angolo con Cabianca.

“Dopo l’estensione a inizio settembre del porta a porta in contra' Cornoleo - spiega l’assessore all’ambiente Simona Siotto - arriviamo adesso anche nell’area delle Barche, raggiungendo nella zona monumentale del centro storico circa 3 mila utenze, di cui 2093 domestiche. Questo sistema di raccolta ci permette di salvaguardare gli ambienti di maggior pregio culturale ed architettonico e di migliorare il decoro urbano. I residenti interessati riceveranno da lunedì 11 ottobre una lettera con le modalità di ritiro del residuo non riciclabile, della carta e della plastica. Anche in questa zona la collaborazione dei cittadini sarà fondamentale per la riuscita del corretto conferimento dei rifiuti”.

Nel caso delle utenze domestiche, la raccolta porta a porta del residuo non riciclabile e della carta verrà svolta dal lunedì al sabato, mentre il giovedì sarà il giorno di raccolta di plastica e alluminio. Vetro e rifiuto organico potranno essere invece conferiti nei contenitori in contra’ delle Barche 40 e in viale Giuriolo, vicino alla passerella pedonale.

Per le utenze commerciali, che hanno esigenze ed orari di lavoro diversificati, sono attivi servizi dedicati, su appuntamento o a chiamata, per il vetro, l'organico, la plastica e la carta.