Una raccolta fondi per Matilde, che vuole diventare pediatra

Una raccolta per aiutare Matilde nel suo lungo percorso, per coronare infine il sogno di diventare una pediatra. È questa infatti la strada che vorrebbe intraprendere Matilde, 15enne di Vicenza, una decisione dopo il ricovero in oncoematologia pediatrica, successivo alla diagnosi di un osteosarcoma raro, il sarcoma di Ewing, che ha fortemente danneggiato il suo femore. Per aiutarla ad affrontare il lungo percorso che la ragazza sta cercando di superare con grinta, volontà e un sorriso per tutti, la madre, Elisa Segato, ha deciso di lanciare una raccolta fondi su GoFundMe, al link https://gf.me/v/c/4srp/8udg7-matilde

La storia è cominciata all’improvviso, quando un dolore acuto e sordo alla gamba ha fatto cadere a terra Matilde. Dopo decine di visite ed esami, le è stato appunto diagnosticato il Sarcoma di Ewing, un sarcoma osseo raro che si è propagato la maggior parte del femore. Poi, la parte più difficile: dopo sei lunghi mesi di chemioterapia, è stata effettuata l'operazione per la sostituzione dell'articolazione dell'anca e il femore, a Bologna. Ma non è finita, perché ora Matilde dovrà combattere ancora questo male, con altra chemioterapia e con molta fisioterapia. Un percorso lungo, e soprattutto costoso, e per questo motivo è nata l’idea della raccolta fondi.

«Da un giorno all'altro – racconta la mamma di Matilde - ci si trova catapultati in un mondo nuovo, con tantissime nuove esigenze: dover adeguare la casa alla nuova disabilità, poterla raggiungere senza ascensore, inserire delle attrezzature che ti consentano di deambulare per le necessità primarie. Magari - spiega - per non mangiare, dormire, studiare e seguire la Dad sempre dallo stesso letto, nella stessa posizione».

«Ci sono tante cose semplici - prosegue - che possono diventare ostacoli difficili, quindi ci si trova a spendere tutti i propri risparmi in fisioterapista, cure mediche e terapeuta anziché in viaggi o divertimenti. D'improvviso - continua - non ti è più concesso essere un'adolescente e avere la libertà di muoverti sulle tue gambe».