In coma da sei mesi, gli amici si mobilitano per Michele

Una rovinosa caduta durante un'escursione ha provocato a Michele Confente un grave danno cerebrale. Dal 21 agosto scorso il 24enne di Montecchio Maggiore è in coma, costantemente monitorato dal letto della struttura è stato ricoverato in attesa di un segnale. Famiglia ed amici pregano per il suo risveglio ma ad oggi la situazione è immutata.

Per aiutare i famigliari a sostenere i costi delle cure, gli amici del giovane hanno dato vita ad una raccolta fondi. Le donazioni si potranno fare sul conto della parrocchia di Santa Maria Immacolata di Montecchio Maggiore.

Ecco come fare: