Guerra Ucraina, cresce l'emergenza umanitaria: la comunità di Sant’Egidio lancia una raccolta farmaci

La guerra colpisce duramente l'Ucraina. L’emergenza umanitaria diviene sempre più acuta. C’è bisogno di solidarietà. È il primo passo verso la pace.

Tra le richieste più urgenti c’è quella di farmaci. Per questo, la Comunità di Sant’Egidio lancia a Vicenza una raccolta di alcune tipologie di medicinali e materiale sanitario, come antibiotici ad ampio spettro per bocca, antianemici, antistaminici, antidiabetici orali, antidiarrotici, antalgici e antinfiammatori (paracetamolo e ibuprofene), cortisonici, cardiaci e antipertensivi, gastroprotettori, materiale per suture e medicazione.

Chi desidera aiutare, può trovare una lista precisa nelle pagine social di “Sant’Egidio Veneto”, oppure scrivendo a: santegidio.nordest@gmail.com.Per la consegna dei farmaci e per ottenere altre informazioni, gli appuntamenti sono:

venerdì 17, 24 e 31 maggio 2024, dalle ore 18.00 alle 19.30, presso i Chiostri di San Lorenzo a Vicenza