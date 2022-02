Raccolte per l'Ucraina a Vicenza: dove portare medicine, cibo e vestiti

Una situazione drammatica che avrà tantissime ripercussioni sulla popolazione quella in Ucraina. Molti civili sono e saranno infatti sempre più coinvolti nei bombardamenti che stanno colpendo diverse città del paese. C’è inoltre molta preoccupazione per l’enorme numero di profughi che sta cercando di lasciare le proprie città e le proprie case, per trovare riparo in altre zone dell’Ucraina o nei Paesi confinanti. Le notizie e le immagini raccontano di enormi colonne di cittadini in fuga con le loro auto dalle principali città, inclusa la capitale Kiev.

Vista la situazione di crisi che sta vivendo l’Ucraina, la comunità di Vicenza sta organizzando delle spedizioni di aiuti umanitari per dare una mano in modo concreto alle persone che in questo momento stanno soffrendo.

E' un appello che in ogni città italiana sta facendo il giro della rete, in gruppi nati per sostenere i propri cari rimasti in patria.

La nostra è una città generosa e in molti si sono già offerti di dare ospitalità ai profugli o ad inviare aiuti. Il Movimento volontario (????????????? ???) Vicenza è il punto di riferimento, creato da Roman Pylypchuk inizialmente pensato per soli ucraini: "che si organizzano e danno una mano tra di loro. Noi accettiamo solo aiuti in cibo e medicinali, non vogliamo vostri soldi, se volete potete donarli al CONTO governativo ucraino, meglio se lo cercate da soli perché non vogliamo dare un messaggio errato e di diffidenza.

Vi ringraziamo tutti per qualsiasi aiuto potete dare, condividendo, parlando dell'argomento, facendo delle offerte, chiedendo delle informazioni di trasparenza. Siamo reperibili sempre dalle 14,30 alle 18,30 nell'oratorio della chiesa di San Giuseppe."

Queste sono le cose che si stanno raccogliendo:

-Cibo che si conserva: pasta, tonno, sottaceti vari, sottovuoti, biscotti, caffè, tè. Tutto quello che può reggere il viaggio e dura almeno 1 settimana/fuori dal frigo e NON IN VETRO. Si accettano anche dolci e altro cibo per bambini e per NEONATI anche in vetro.

-Salviette umide, rotoli di carta, sapone liquido o non, bagnoschiuma, cose che pensate possano essere utili

-Prodotti per l’igiene personale sia maschile come rasoi usa e getta, schiuma per barba, che femminile come il sapone intimo.

-Dentifrici, spazzolini da denti, prodotti per il bucato

-Vestiti

-Per medicinali specifici , trovate informazioni nelle foto sotto

-Altri medicinali utili sono: oki task, tachipirina, ibuprofene, fluimicil in bustine, garze, cerotti, e altri medicinali che pensate possono servire per uso generico

ORARI

Ci sara sempre presente qualcuno da lunedì alla domenica dalle 14 e mezza alle 18 e mezza, per accogliervi in loco finché gli aiuti europei (camion con cibo e tutto il necessario) riusciranno a muoversi in Ucraina. Per altri orari o chiarimenti chiamate il numero di seguito.

CONTATTI

La chiesa di San Giuseppe si è offerta di mettere a disposizione una stanza dell’oratorio per lo stoccaggio degli aiuti. Si chiede prima di portarli di scrivere al numero di telefono: +39 3935609373 (Dimitri) per accordarsi sugli orari e essere sicuri di trovare il referente e prete Vasyl Kyshenyuk.