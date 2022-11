La questura in piazza: campagna contro la violenza di genere “Questo non è amore “

Questa mattina, in occasione della Giornata Internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne e le discriminazioni di genere, la questura è stata presente nella centralissima Piazza delle Biade per un mirato servizio al fine di sensibilizzare l’opinione pubblica sul tema “Questo non è Amore”, ideato e promosso dalla Direzione Centrale Anticrimine del Dipartimento della Pubblica Sicurezza.

Per l’occasione è stato installato un gazebo e posizionato un camper della Polizia di Stato, dove gli operatori di Polizia hanno incontrato la cittadinanza e offerto informazioni su quali siano gli strumenti di intervento nel momento in cui si viene a conoscenza di fatti di violenza.

Al riguardo, è stato spiegato come sia di fondamentale importanza riveste il provvedimento di "ammonimento"! che può essere adottato solo dal Questore della Provincia, e delle possibilità date all’ammonito di seguire un percorso di riabilitazione attraverso il protocollo Zeus tramite l’Associazione Ares che prende in carico i soggetti ammoniti per atti persecutori (stalking) e/o violenza domestica.