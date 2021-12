Caso Equizi-Ipab, parla Bergozza

Ieri 16 dicembre Vicenzatoday.it ha pubblicato un servizio in cui si dava conto del botta e risposta fra Giorgio Destro, legale della figlia di una anziana ospite dell'Ipab Vicenza e lo stesso ente. In quel servizio si dava conto altresì delle doglianze di Destro, il quale lamentava come la casa di riposo avesse negato l'accesso a un medico di fiducia che per conto di Franca Equizi, figlia della anziana ospite, avrebbe dovuto visitare l'ospite stessa. Rispetto a quella querelle oggi interviene anche Annalisa Bergozza, ossia la direttrice dell'ente di contrà San Pietro. La quale ai taccuini di Vicenzatoday.it aggiunge un ulteriore elemento. «L'avvocato Destro ci ha aveva scritto specificando che saremmo stati contattati per concordare la visita. Cosa che non è non avvenuta». Più nel dettaglio, rimarca la dottoressa Bergozza, lo stesso Destro «ci ha comunicato via Pec» che il medico di fiducia della sua assistita avrebbe contattato «direttamente la segreteria dell'Ipab Vicenza per concordare il giorno della visita». Invece il medico di fiducia, conclude la direttrice «si è presentato senza preavviso».