Il caso Consutec finisce in prefettura

«Scrivo poche righe per segnalarLe una situazione incresciosa. La Consutec... ditta ubicata in via Nazionale a Grumolo delle Abbadesse», piccolo comune dell'Est vicentino, «attiva nel settore dei lubrificanti... continua ad operare nonostante le intimazioni ad interrompere l'attività giunte dagli enti pubblici preposti tra cui» lo stesso Comune di Grumolo. È questo l'incipit di un esposto depositato ieri 14 novembre presso il gabinetto del prefetto berico Pietro Signoriello da Agostino Cogo, il quale ha scritto nella sua veste di confinante.



LA SOSPENSIVA

Come è possibile evincere dalla documentazione acclusa allo stesso esposto, spiega ancora Cogo, «anche la richiesta di sospensiva avanzata dal privato» nei confronti degli atti di intimazione giunti dagli enti pubblici «è stata respinta» sia dal Tar veneto sia dal Consiglio di Stato, in attesa chiaramente del pronunciamento della magistratura amministrativa sulla questione di merito.



PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

«Stando agli atti del procedimento amministrativo - scrive Cogo, la cui abitazione confina con il sito in cui s' è insediata la Consutec - la ditta in questione infatti non possiede i titoli urbanistici idonei: nonostante ciò si è ugualmente insediata. Faccio presente che le competenti amministrazioni si sono attivate anche a seguito di due distinti esposti indirizzati dal sottoscritto» al consorzio della polizia municipale Est vicentino di Torri di Quartesolo «in qualità di residente confinante». Il primo esposto porta la data del 31 marzo 2021. Il secondo porta la data del 20 giugno 2022. «Nonostante tutto, ribadisco, ancor oggi l'azienda è in piena attività con un via vai di camion che peraltro chiunque può facilmente appurare».



IL FLASHBACK

Appresso un secondo appello al prefetto: «Le segnalo quindi quanto sopra affinché i Vostri uffici provvedano con la massima celerità per quanto di spettanza anche informando la competente procura della repubblica ove necessario». Cogo conclude poi con un'altra considerazione: «Quanto sta accadendo a Grumolo delle Abbadesse è molto grave anche perché il privato si è insediato su di un'area già interessata da una querelle giudiziaria ultraventennale alla fine della quale, solo dopo una guerra infinita di carte bollate avviata dal sottoscritto un altro privato che aveva precedentemente occupato il sito con una ditta di commercio al dettaglio era stato de facto obbligato ad abbandonare il sito» medesimo perché «non in possesso dei titoli urbanistici». La vicenda in paese è ben nota e ha anche fare con l'insediamento attorno agli anni '80 della Desio & Robé, una società con la quale Cogo, imprenditore 65enne del ramo moda, aveva ingaggiato una guerra giudiziaria senza quartiere terminata poi con la chiusura della stessa attività.





Ma in questa vicenda come la pensano i vertici della amministrazione comunale di Grumolo e come la pensano i vertici della Consutec? Per quest'ultima ieri ai taccuini di Vicenzatoday.it: «Non ho molto da dire rispetto all'esposto depositato in prefettura dal nostro confinante, esposto della cui esistenza sono stato informato da voi. Non ho nemmeno idea di chi possa essere questo confinante. Aggiungo - rimarca Pandocchi - che ho pure qualche difficoltà a focalizzare quale possa essere il merito di questo esposto visto che da circa due anni stiamo vivendo, noi e la proprietà, su più piani,con l'amministrazione comunale». Il sindaco Andrea Turetta, interpellato appunto da chi scrive, almeno per il momento, non ha proferito alcun commento. Pandocchi invece fa sapere che, carte alla mano, è pronto in qualsiasi momento a dare conto in maniera approfondita del proprio punto di vista.