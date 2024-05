Qualità della vita, nel Vicentino gli anziani vivono meglio dei giovani

È stata anticipata al festival dell'Economia di Trento appena concluso la nuova indagine sul benessere della popolazione per fasce d'età nelle varie città italiane. Una rilevazione presentata in versione integrale dal Sole 24 Ore ormai per il quarto anno di fila che punta a indagare lo stato dei nostri centri urbani in termini di qualità della vita e servizi offerti alle diverse fasce di popolazione. L'indagine, per quanto riguarda Vicenza, conferma che la provincia berica è sempre più a misura di anziani, mentre è sempre meno per i giovani e per i bambini. Nella classifica, alla voce bambini di fascia di età da 0 a 10 anni, nel 2024 Vicenza e la sua provincia perdono una posizione: da 22esima nel 2023 a 23esima nel 2024. Crolla invece la qualità della vita per i giovani dai 18 ai 35 anni: da 40esima (lo scorso anno) a 51esima quest'anno. Ma la provincia berica, come si diceva, cresce per quanto riguarda il benessere degli over 65, balzando in avanti di 25 posizioni e attestandosi al sesto posto della classifica che prende in esame le 107 provincie italiane.

Per quanto riguarda i bambini il parametro peggiore è quello relativo alla presenza di pediatri (89esima posizione). Male anche i progetti Pnrr per l'istruzione (86esimo posto) e per la spesa sociale per famiglia e minori (87). Nella categoria giovani, invece, il parametro che balza subito all'occhio, in senso negativo, è quello del quoziente di nuzialità, dove la provincia è in fondo alla classica (92esima), ma anche quello dell'imprenditorialità giovanile (92) e dei concerti (98esima, il dato più negativo). Bene invece la disoccupazione giovanile (15) e le trasformazioni a tempo indeterminato (10). Infine, nell'indice degli anziani, il Vicentino è al primo posto alla voce utenti dei servizi sociali comunali, mentre il parametro speranza di vita a 65 anni colloca la provincia berica al tredicesimo posto e, sempre al tredicesimo posto per quanto riguarda i posti letto nelle rsa. Anche in questa categoria, però, non mancano le criticità come la scarsità di numero di infermieri non pediatrici (73esima posizione) e il consumo di farmaci per depressione (65eimo posto).

Tutti i risultati dell’indagine sono consultabili al seguente link.