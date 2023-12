Qualità della vita, Vicenza 22esima guadagna 16 posizioni in un anno

A Vicenza si vive meglio. A dirlo è la tradizionale indagine condotta da Il Sole 24 ore sulla Qualità della vita delle province italiane. Gli indicatori alla base dell'indagine sono 90 e vanno dall’indice dei progetti finanziati dal Pnrr, l’indice della solitudine, alle famiglie con Isee sotto i 7mila euro, solo per citarne alcuni. La performance migliore di Vicenza è relativa Giovani che non lavorano (terza a livello nazionale), la peggiore in tema di Consumi energetici, 107esima.

La provincia italiana dove si vive meglio è Udine seguita da Bologna e Trento. Per quanto riguarda il Veneto, la prima provincia è Verona, decima, seguono Padova 19^, Treviso 20^ e quindi Vicenza 22^ più indietro Venezia, Belluno e Rovigo. Ultima in classifica è Foggia.