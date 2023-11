Qualità vita, Vicenza 17esima in classifica: terza in Veneto dietro a Padova (6^) e Verona (16^)

Il primato va a Bolzano mentre l'ultima piazza tocca, ancora una volta, a Crotone. In quale città d'Italia si vive meglio? Secondo l'annuale indagine condotta da ItaliaOggi-Ital Communications, coordinata dall'Università Sapienza di Roma, la miglior qualità di vita si ha nel capoluogo dell'Alto Adige. Sul podio anche Milano e Bologna.

Lo studio - si legge nell'Agenzia Dire - si articola in nove dimensioni d'analisi: affari e lavoro, ambiente, reati e sicurezza, sicurezza sociale, istruzione e formazione, popolazione, sistema salute, tempo libero e turismo, reddito e ricchezza, in 14 sottodimensioni e 92 indicatori di base.

Per quanto riguarda il Veneto, 17esima piazza per Vicenza (che guadagna una decina di posizioni rispetto all'anno precedente quando era 27esima), anticipata da Padova (6^) e Verona (16^). Seguono Treviso (18^), Belluno (22^) e Rovigo (64^).

Il dettaglio

Vicenza conquista il podio nella categoria Sicurezza sociale: terza posizione dietro a Bolzano e Prato. Nono posto per la categoria affari e lavoro che comprende otto indicatori, (tasso di occupazione e di disoccupazione, distinti per sesso), sulla natimortalità aziendale, sull’importo dei protesti per abitante e sulla densità di startup e Pmi innovative. Ben lontana dalla top ten in tema di ambiente. Vicenza si ferma infatti al 35esimo posto. Scende ancora in tema di reati e sicurezza: 39esima. Per quanto riguarda Istruzione e Formazione, la città del Palladio si ferma al 25esimo posto. Centra la top ten in tema di popolazione, ottavo posto. Vicenza è invece fanalino di coda in tema di sistema salute, 86^ e non brilla nemmeno per quanto riguarda il tempo libero, 69^ posizione. E non se la passa bene nemmeno in termini di reddito e ricchezza, 42^ posizione.