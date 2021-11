Qualità della vita, Vicenza solo 17esima: perse 14 posizioni

Vicenza è passata dal podio del 2020 alla 17esima posizione. É quanto emerge dall’ultimo rapporto Qualità della vita in Italia 2021 pubblicato da Italia Oggi, in collaborazione con l’Università La Sapienza di Roma. La provincia dove si vive meglio in Italia è Parma, chiude la classifica Crotone. Vicenza si colloca al 17esimo posto dietro alle venete Verona (ottava, -2 posizioni), Padova (undicesima, -7), Treviso (quattordicesima, -7) e davanti a Rovigo (58esima, -38)

A pesare sulla 17esima posizione sono le voci "Sicurezza sociale" e "Affari e lavoro", dove Vicenza ha perso rispettivamente 37 e 32 posizioni. Balzo in avanti solo alla voce "Sistema salute" (+2). 48esimo posto invece per quanto riguarda l'occupazione, 104esima piazza per quanto riguarda le imprese cessate ogni 100 attive ma segno + alla voce start-up.

Scende anche la valutazione in tema ambientale mentre per reati e sicurezza Vicenza passa dal sesto al 14esimo posto, in tema lavoro la provincia berica ha tra i tassi di disoccupazione giovanile più bassi mentre, in materia Covid (il parametro è ogni mille abitanti) Vicenza è 83esima e retrocede di 10 posizioni per numero di morti ogni 1.000 residenti (20esimo posto). Alla voce sistema salute Vicenza scende all'88esima posizione.

Per quanto riguarda poi l'Istruzione Vicenza scende da nona a 25esima mentre nel tempo libero e turismo conquista la 69esima posizione.

La classifica completa:

#1 Parma (+38 posizioni)

#2 Trento (posizione invariata)

#3 Bolzano (+5 posizioni)

#4 Bologna (+23 posizioni)

#5 Milano (+40 posizioni)

#6 Firenze (+25 posizioni)

#7 Trieste (+40 posizioni)

#8 Verona (-2 posizioni)

#9 Pordenone (-8 posizioni)

#10 Monza e della Brianza (+5 posizioni)

#11 Padova (-7 posizioni)

#12 Siena (-2 posizioni)

#13 Aosta (posizione invariata)

#14 Treviso (-7 posizioni)

#15 Modena (+19 posizioni)

#16 Reggio Emilia (+22 posizioni)

#17 Vicenza (-14 posizioni)

#18 Bergamo (+22 posizioni)

#19 Torino (+45 posizioni)

#20 Verbano-Cusio-Ossola (-8 posizioni)

#21 Brescia (posizione invariata)

#22 Macerata (-11 posizioni)

#23 Cuneo (-9 posizioni)

#24 Ferrara (+22 posizioni)

#25 Pisa (+11 posizioni)

#26 Cremona (+48 posizioni)

#27 Ascoli Piceno (-22 posizioni)

#28 Venezia (+2 posizioni)

#29 Ravenna (+22 posizioni)

#30 Mantova (-7 posizioni)

#31 Grosseto (+27 posizioni)

#32 Lecco (-6 posizioni)

#33 Arezzo (-15 posizioni)

#34 Terni (+1 posizione)

#35 Sondrio (-7 posizioni)

#36 Novara (+6 posizioni)

#37 Forlì-Cesena (-8 posizioni)

#38 Biella (-14 posizioni)

#39 Ancona (-7 posizioni)

#40 Genova (+12 posizioni)

#41 Belluno (-22 posizioni)

#42 Gorizia (+2 posizioni)

#43 Piacenza (+30 posizioni)

#44 Fermo (-26 posizioni)

#45 Lucca (+22 posizioni)

#46 Udine (-37 posizioni)

#47 Livorno (+22 posizioni)

#48 Savona (+7 posizioni)

#49 Pavia (+4 posizioni)

#50 Lodi (+30 posizioni)

#51 Massa Carrara (+11 posizioni)

#52 Perugia (-9 posizioni)

#53 Varese (-37 posizioni)

#54 Roma (-4 posizioni)

#55 Materia (-1 posizione)

#56 Pesaro e Urbino (-7 posizioni)

#57 Vercelli (+2 posizioni)

#58 Rovigo (-38 posizioni)

#59 Prato (-34 posizioni)

#60 Teramo (-3 posizioni)

#61 Rimini (+7 posizioni)

#62 Como (-45 posizioni)

#63 Asti (posizione invariata)

#64 Rieti (-27 posizioni)

#65 La Spezia (+1 posizione)

#66 Imperia (+11 posizioni)

#67 Chieti (-11 posizioni)

#68 L’Aquila (-46 posizioni)

#69 Potenza (-28 posizioni)

#70 Viterbo (+14 posizioni)

#71 Pistoia (-10 posizioni)

#72 Alessandria (+4 posizioni)

#73 Pescara (+8 posizioni)

#74 Cagliari (-3 posizioni)

#75 Isernia (+4 posizioni)

#76 Avellino (-6 posizioni)

#77 Salerno (+6 posizioni)

#78 Campobasso (-13 posizioni)

#79 Benevento (-46 posizioni)

#80 Frosinone (+7 posizioni)

#81 Sassari (-9 posizioni)

#82 Latina (+3 posizioni)

#83 Catanzaro (-1 posizioni)

#84 Ragusa (+16 posizioni)

#85 Nuoro (-25 posizioni)

#86 Bari (+2 posizioni)

#87 Lecce (-1 posizione)

#88 Oristano (-13 posizioni)

#89 Reggio Calabria (-11 posizioni)

#90 Brindisi (-1 posizione)

#91 Sud Sardegna (+5 posizioni)

#92 Trapani (+3 posizioni)

#93 Cosenza (-2 posizioni)

#94 Caserta (-1 posizione)

#95 Agrigento (+10 posizioni)

#96 Enna (+6 posizioni)

#97 Barletta-Andria-Trani (+1 posizione)

#98 Messina (-8 posizioni)

#99 Palermo (posizione invariata)

#100 Catania (-8 posizioni)

#101 Caltanissetta (-4 posizioni)

#102 Vibo Valentia (-1 posizione)

#103 Taranto (-9 posizioni)

#104 Siracusa (posizione invariata)

#105 Foggia (+2 posizioni)

#106 Napoli (-3 posizioni)

#107 Crotone (-1 posizione).